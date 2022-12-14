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Ömür geliyor

Bordo-mavililerin ‘süper yeteneği’ kampta şov yaptı. Trabzonspor'un 'Türk Messi'si, Antalya kampının en çalışkan isimlerinden biri oldu. Visca'nın gelmesiyle orta sahaya geri dönen Abdülkadir Ömür, lig başlayınca şov yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Ömür geliyor

16 yaşında ilk kez Trabzonspor forması giyerek tarihe geçen, süper tekniği ile UEFA'nın bile yıllar önce dikkatini çeken ve geçen yıl şampiyonluk sezonunda rekor kıran Abdülkadir Ömür gümbür gümbür geliyor. Edin Visca'nın yokluğunda ağırlıklı olarak sağ kanatta görev alan 23 yaşındaki 10 numara, Bosnalı yıldız geri döndükten sonra kendi mevkisine geçmişti. Orta sahada çok daha etkili olan Abdülkadir, özellikle ön alan presinde kilit bir role sahip. Abdullah Avcı, genç yıldızı 8 veya 10 numara bölgesinde kullanırken; Abdülkadir'in hedefi performansını daha da artırıp ilk 11'de düzenli olarak yer almak.


F.BAHÇE'Yİ YENERİZ
Trabzon'da yapılan çalışmaların ardından Antalya kampının da en çalışkan isimleri arasında yer alan Ömür, ligin ikinci bölümüne derbi galibiyetiyle başlamak istediklerini söyledi. Antalya'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen 1.68 boyundaki yıldız, "Bu ara dönemde hem oyunsal hem de zihinsel olarak yenilendik. Bu sezon hem kupada hem ligde hem de Avrupa'da en iyisini yapmak için sonuna kadar savaşacağız. Kupada Samsunspor'u elemek istiyoruz. Ligdeki ilk rakip Fenerbahçe. Bu maçı kazanıp enerjimizi yükselterek ikinci bölümün perdesini açmak istiyoruz" dedi.

TARİH YAZDI
UEFA'nın 'Türk Messi' diye tanıttığı Abdülkadir Ömür, 16 yaşında A takımda görev alarak bordo-mavililerin tarihine geçmişti. Daha önce bu rekor, 17 yaşında A takım ile maça çıkan Hami Mandıralı'ya aitti.


Trabzonspor ile 174 maça çıkan Ömür, 23 gol atarken, 27 de asist yaptı. 10 kez de A Milli Takım'ın formasını giydi.


Ömür, bu sezon Trabzon formasıyla 21 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki orta saha, 1043 dakikada 1 gol ve 1 asist üretti.


ŞAMPİYONLUK YILINDA REKOR
Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa büyük katkı vermişti. Bordomavili futbolcu, 2016-17'de 2 maçta 14 dakika forma giydiği sezonun ardından en golcü dönemini yaşadı. 2017-18'de 29 maçta 3, 2018-19'da ise 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden genç oyuncu, 2019-20'de 14 müsabakada 3, 2020-21'de 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Ömür, geçen yıl 31 maçta 7 gol atarak diğer sezonları solladı.

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