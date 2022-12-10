Trabzonspor 1-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fırtına ile Kasımpaşa yenişemedi!

2022 Dünya Kupası arasında kulüpler de bu süreçte hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 2 temsilcisi Trabzonspor ile Kasımpaşa, özel maçta kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Trabzonspor, "Uğurcan, Hüseyin, Vitor Hugo, Arif, Siopis, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Umut Bozok." ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Kasımpaşa ise, "Ertuğrul, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Petretta, Tirpan, Hajradinovic, Celina, Mortadha, Tunay, Bahoken." ilk 11'ini tercih etti.

Trabzonspor'un golünü 16. dakikada Umut Bozok atarken, Kasımpaşa bu gole 82'de Florent Hadergjonaj'ın penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ