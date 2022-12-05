Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a sert yanıt!

Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a sert yanıt!

Başkan Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un, “Trabzon’dan çekinmiyoruz ama geçen yıl yaşadıklarımızdan çekiniyoruz” sözlerine yanıt verdi. Ağaoğlu, “Şampiyon olduğumuz geçen sezonla ilgili sürekli algı yaratılıyor. Bunlara Türk futbolunun selameti için cevap vermedik. Eğer geriye dönük konuşacak olursak 1996, 2004, 2005, 2011 sezonları hafızalardan silinmiş değil” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a sert yanıt!
İddiamız sürüyor AĞAOĞLU şöyle konuştu: "2 metre ofsayttan gol kararı verip sadece maçın değil ligin şampiyonunu belirleyen, 1,5 metre ofsayt gole 'Neden bayrak kaldırmadın?' diye sorulduğu zaman, 'O anda gözüme kar tanesi kaçmıştı, göremedim.' diyen hakemlerin kime hizmet ettiklerini futbol ailesi henüz unutmadı. Ağzımızdan çıkan ifadeler, taraftarı tahrik edici değil sakinleştirici ve futbolun güzelliklerini görmeye yönlendirici olmalı." ARA transfer dönemi için herhangi bir girişimleri olmadığını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Bunu net olarak ifade edebilirim. Ancak kadrodan ayrılan oyuncular olursa, ihtiyaç duyulduğu takdirde, ayrılan oyuncuların yerine takviye yapılabilir" şeklinde konuştu. SEZONA milllilerin ve transferlerin kampa katılamaması nedeniyle iyi başlayamadıklarını belirten Ağaoğlu, "Zirve ile fazla bir puan farkı yok. Ligler yeniden başladığında, yarış yeniden başlayacak. Şampiyonlukta en az diğer rakiplerimiz kadar söz sahibiyiz" dedi.
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