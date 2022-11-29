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Trabzonsporlu Marc Bartra burun ameliyatı oldu

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yıldız oyuncu Marc Bartra'nın burun ameliyatı olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 11:15 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 11:20
Trabzonsporlu Marc Bartra burun ameliyatı oldu
Trabzonspor, Marc Bartra'nın burun ameliyatı olduğunu açıkladı.

İşte o açıklama:

Halil Polat, "Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maç sırasında burnuna darbe alan oyuncumuz Marc Bartra'nın Kulak Burun Boğaz konsültan hekimleri tarafından yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun kıkırdağında hasar (nasal septum deviasyonu) tespit edilmiş ve öncelikli olarak medikal tedavi önerilmiştir. İlerleyen süreçte oyuncumuzun burundan nefes almakta sorun yaşaması ve medikal tedaviye cevap vermemesi nedeniyle tekrar yapılan değerlendirmesi sonucunda ameliyat olmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda oyuncumuz İspanya'nın Barselona şehrinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde ayrıntılı bilgi verilecektir" dedi.

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