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Avcı’dan iletişim dersi

TFF’nin antrenör eğitim programında ‘oyuncu iletişimi’ konusunda tecrübelerini anlattı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50
Avcı’dan iletişim dersi
Abdullah Avcı, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen 2022- 2023 dönemi UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu... 'Antrenör-Oyuncu İletişimi' başlıklı oturumda Avcı, meslek kariyerinden örneklerle oyuncularıyla iletişim konusunda kendi felsefesini ve uygulamalarını anlattı. Avcı, yaklaşık 2 saat süren ve moderatörlüğünü Dr. Erden Or'un yaptığı toplantıda aday antrenörlerin sorularını da yanıtladı. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Avcı'ya teşekkür plaketi takdim etti.
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