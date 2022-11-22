Avcı’dan iletişim dersi

Abdullah Avcı, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen 2022- 2023 dönemi UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu... 'Antrenör-Oyuncu İletişimi' başlıklı oturumda Avcı, meslek kariyerinden örneklerle oyuncularıyla iletişim konusunda kendi felsefesini ve uygulamalarını anlattı. Avcı, yaklaşık 2 saat süren ve moderatörlüğünü Dr. Erden Or'un yaptığı toplantıda aday antrenörlerin sorularını da yanıtladı. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Avcı'ya teşekkür plaketi takdim etti.