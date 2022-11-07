TFF’den devrim gibi karar

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor ve 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon kulüplerini ziyaret etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Büyükekşi'ye plaket ve beraberindeki heyetle birlikte adlarına yazılı Trabzonspor forması hediye etti. Açıklama yapan Büyükekşi, "Hakem atamalarını algoritmayla yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarımızı çağırıp, onların gözü önünde hakem ataması yaptıracağız. Bir de basının önünde yapacağız. Dünya Kupası'nda VAR'da yarı otomatik sistem devreye girecek. Ofsayt çizgisi falan çekilmeyecek otomatik olacak. Zaman içinde Türkiye'de de böyle çalışmalar olacak" dedi.

TÜRK FUTBOLU İÇİN KAZANÇ

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden futbol kulüplerinin başarılarının ülke puanını artırdığını söyleyen Büyükekşi, "20'nci sıradan 12'nci sıraya geldik. 4 takımımız da yoluna devam ediyor. Türk futbolu adına büyük kazanç" dedi. Norveç maçı Diyarbakır'da diyen Büyükekşi, "Önümüzde 2 tane milli maçımız var. Diyarbakır'da İskoçya'yla, Gaziantep'te Çekya'yla oynayacağız" ifadesini kullandı.