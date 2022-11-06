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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Trabzonspor'a ziyaret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi'ye incelemeleri sırasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas ile inşaat, tesisler ve stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar eşlik etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 18:00
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Trabzonspor'a ziyaret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi'ye incelemeleri sırasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas ile inşaat, tesisler ve stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar eşlik etti.

Çim sahalar, kondisyon merkezleri ve sosyal tesisleri çok beğendiğini belirten Büyükekşi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.

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