Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI

Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak olan Fırtına'nın gruptan çıkma adına kazanmaktan başka çaresi yok. Trabzonspor Ferencvaros maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 20:42 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 20:42
Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.

Sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak olan Fırtına'nın gruptan çıkma adına kazanmaktan başka çaresi yok.

Trabzonspor Ferencvaros maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Yusuf Yazıcı

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, Ryan Mmaee

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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