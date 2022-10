Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor sahasında konuk ettiği Monaco'yu farklı mağlup etti.



Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan bordo-mavililer gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Fırtına'ın Makedon yıldızı Enis Bardhi, frikikten attığı golle karşılaşmaya damga vurdu.



Akıl dolu bir vuruşla fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcunun golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

🥇⚽️ The #UEL Goal of the Week winner is...@Heineken | #UELGOTW pic.twitter.com/CDsAbebD1X