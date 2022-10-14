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Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Monaco'yu 4-0 mağlup ederek sükseli bir galibiyet aldı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Enis Bardhi'nin frikik golü maça damgasını vurdu. Kuzey Makedon futbolcunun barajın altından yaptığı vuruş, kaleci Nübel'i çaresiz bıraktı. Yıldız oyuncunun bu golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 13:33
Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin golü UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor sahasında konuk ettiği Monaco'yu farklı mağlup etti.

Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan bordo-mavililer gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Fırtına'ın Makedon yıldızı Enis Bardhi, frikikten attığı golle karşılaşmaya damga vurdu.

Akıl dolu bir vuruşla fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcunun golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

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