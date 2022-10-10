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TRABZONSPOR KASIMPAŞA CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 9. hafta maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:07
TRABZONSPOR KASIMPAŞA CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Trabzonspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. 9. hafta maçında iki takım da 3 puan için sahada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor ve araştırışıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

3 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK

Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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