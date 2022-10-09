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Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 3 isim kart sınırında

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerde, Kasımpaşa maçı öncesi 3 isim kart sınırında bulunuyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 16:13
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 3 isim kart sınırında

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

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