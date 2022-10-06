Monaco-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Monaco'ya konuk oluyor. Bordo-mavililer, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp Kupa 2'de gruplarda ikinci galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor.
MONACO-TRABZONSPOR 11'LER
Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Embolo
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Hamsik, Trezeguet, Maxi Gomez
MONACO - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Monaco-Trabzonspor karşılaşması, Stade Louis II'de oynanıyor. Zorlu mücadele saat 19:45'de başladı ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanıyor.