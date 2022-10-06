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Monaco-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki üçüncü maçında Monaco'ya konuk oluyor. Zorlu mücadele Stade Louis II'de oynanıyor. Monaco-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 20:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 20:50
Monaco-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Monaco'ya konuk oluyor. Bordo-mavililer, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp Kupa 2'de gruplarda ikinci galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor.

MONACO-TRABZONSPOR 11'LER

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Embolo

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Hamsik, Trezeguet, Maxi Gomez

MONACO - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco-Trabzonspor karşılaşması, Stade Louis II'de oynanıyor. Zorlu mücadele saat 19:45'de başladı ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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