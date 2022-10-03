Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Monaco maçı programı belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda Monaco ile yapacağı karşılaşma öncesi antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim Çarşamba günü TSİ 12.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'dan Monaco'ya hareket edecek Trabzonspor, aynı gün 20.00'de müsabakanın oynanacağı II. Louis Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Slovak oyuncu Marek Hamsik, saat 19.30'da Louis Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.