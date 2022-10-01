Umut Bozok Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fırtına deplasmanda Kayserispor'u geriden gelip 2-1 kazanmasını bildi. Bordo mavililerin ikinci golünü atan Umut Bozok karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Bozok, Maxi, çok kaliteli bir forvet. Ona asist yapabilirsem, benim için de önemli olur. İnşallah haftaya ona bir asist yaparım." dedi. Karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili konuşan golcü oyuncu Böyle şeylerin olmaması lazım. Çok zoruma gitti. Türk futbolcuyuz, milli futbolcuyuz. Ceza olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Üzücü bir olay." ifadelerini kullandı.