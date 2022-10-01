Haberler Trabzonspor Umut Bozok Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Umut Bozok Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sonradan oyuna girip takımının galibiyet golünü atan Umut Bozok karşılaşma sonrası konuştu. Bozok, "Maxi, çok kaliteli bir forvet. Ona asist yapabilirsem, benim için de önemli olur. İnşallah haftaya ona bir asist yaparım." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 19:45
Umut Bozok Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fırtına deplasmanda Kayserispor'u geriden gelip 2-1 kazanmasını bildi. Bordo mavililerin ikinci golünü atan Umut Bozok karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Bozok, Maxi, çok kaliteli bir forvet. Ona asist yapabilirsem, benim için de önemli olur. İnşallah haftaya ona bir asist yaparım." dedi. Karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili konuşan golcü oyuncu Böyle şeylerin olmaması lazım. Çok zoruma gitti. Türk futbolcuyuz, milli futbolcuyuz. Ceza olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Üzücü bir olay." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur açıklamıştı! İşte transfer edilmeyen 2 dünya yıldızı...
Resmen açıklandı! Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzattı
Fırtına'dan Kayseri'de muhteşem geri dönüş!
Sergen Yalçın kulübeye dönüyor! Yeni durağını duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakasetas: Yenemeyeceğimiz takım yok!
Fırtına'dan Kayseri'de muhteşem geri dönüş!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
1 Ekim Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk: Güzel bir lig olacak Okan Buruk: Güzel bir lig olacak 19:50
Bakasetas: Yenemeyeceğimiz takım yok! Bakasetas: Yenemeyeceğimiz takım yok! 19:50
Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü devirdi! Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'nü devirdi! 18:58
Anfield'da 6 gol var kazanan yok! Anfield'da 6 gol var kazanan yok! 19:02
Fırtına'dan Kayseri'de muhteşem geri dönüş! Fırtına'dan Kayseri'de muhteşem geri dönüş! 19:03
Umut Bozok: Maxi kaliteli bir forvet Umut Bozok: Maxi kaliteli bir forvet 19:45
Daha Eski
Napoli seriyi sürdürdü! Napoli seriyi sürdürdü! 18:08
Sakaryaspor geriden gelip kazandı! Sakaryaspor geriden gelip kazandı! 18:21
Dortmund deplasmanda mağlup! Dortmund deplasmanda mağlup! 18:23
Singapur'da pole pozisyonu Leclerc'in Singapur'da pole pozisyonu Leclerc'in 18:32
Freiburg'dan kritik galibiyet! Freiburg'dan kritik galibiyet! 18:33
Frankfurt lideri devirdi! Frankfurt lideri devirdi! 18:36