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Trabzonspor'da yeni görevlendirmeler resmen açıklandı

Trabzonspor Kulübü, kulübün bazı departmanlarında yeniden yapılandırmaya gidildiğini belirtip, yeni görevlendirmeleri duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 15:36
Trabzonspor'da yeni görevlendirmeler resmen açıklandı

Trabzonspor Kulübü, kulübün bazı departmanlarında yeniden yapılandırmaya gidildiğini belirtip, yeni görevlendirmeleri duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün bazı departmanlarının yeninden yapılandırılması kapsamında aşağıdaki görevlendirmeler yapılmıştır.

Buna göre;

• Kulübümüzde Mağazacılık başta olmak üzere, Pazarlama ve İletişim departmanlarının sevk ve idaresinden sorumlu olacak şekilde, Funda Dağıstanlı Sayhan Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda görevlendirilmiştir. Funda Dağıstanlı Sayhan, Marmara Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur ve iyi seviyede İngilizce bilmektedir. Bugüne kadar Tommy Hilfiger, Mavi Jeans, L'oreal, Boyner gibi kurumsal firmalarda çalışmış ve son olarak Insolar Solar Enerji Sistemleri'nde Pazarlama, Reklam ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

• Yönetim Kurulu Basın Danışmanlığı hizmetini yürütmek üzere, Murat Taşkın göreve getirilmiştir. Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Murat Taşkın, Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik ve başkanlık, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'nde yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı ve başkanlık görevlerinde bulunmuştur. Murat Taşkın yerel ve ulusal gazetelerde de uzun süre köşe yazarlığı yapmıştır. Taşkın halen, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi yönetiminde Asbaşkanlık görevini yürütmektedir.

• Kulübümüzün İletişim Direktörlüğü pozisyonu için Metin Kapıcıoğlu göreve getirilmiştir. Metin Kapıcıoğlu, 1996 yılında montaj ve kurgu uzmanı olarak meslek hayatına başlamış ve sonrasında Süper Lig yayıncı kuruluşunda 17 yıl boyunca görev yapmıştır.

Bu pozisyonlarla birlikte kulübümüzün İstanbul ofisinde ve Trabzonda yer alan kulüp merkezimizde görevlendirilmek üzere; webmaster, editör, grafiker, prodüktör, sosyal medya editörü, videographer, video editör, kurgu uzmanı, yönetmen gibi gerekli görülen diğer tüm alanlarda görevlendirmeler yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

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