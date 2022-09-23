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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasında 13 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından... Abdullah Avcı da sezonların ilk 7 haftasından sonra istatistikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Yunus Emre Sel
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

Süper Lig'de geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan toplayan Trabzonspor'da ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

Bordo-mavililer son iki sezonda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 7 haftada inişli çıkışlı bir grafik sergiledikten sonra ligde adeta fırtına kopartmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

2020- 2021 sezonunun 9. haftasında Karadeniz devinde işbaşı yapan Avcı, ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 14 puanı hanesine yazdırmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

10 MAÇTA 9 GALİBİYET

Avcı yönetimindeki bordo-mavili takım ardından oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmiş, 28 puan toplayarak büyük bir çıkış yakalamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

Karadeniz Fırtınası 2021-22 sezonunun ilk 7 haftasında 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken; 15 puan toplayıp, 6 puan kaybetmişti. Daha sonra taşlar yerine oturmuş,

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

15. haftaya kadar hiç kayıp yaşanmamıştı. 9. haftada liderlik koltuğunu devralan bordomavililer, sezon sonuna kadar da zirveden inmedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

BENZER BİR TABLO VAR

Trabzonspor'da bu sezon da benzer bir tablo söz konusu. Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan elde etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

Şu ana kadar 8 puan kaybı bulunan Karadeniz devi milli aradan sonra daha güçlü şekilde geri dönecek. Trabzonspor'un hedef, kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 6 karşılaşmayı galip tamamlamak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

YENİDEN ZİRVEYE ÇIKARIZ

Kayseri (D), Kasımpaşa, Beşiktaş (D), Sivasspor, Konyaspor ve Ankaragücü (D) ile bu süreçte karşılaşacak Trabzonspor'da Avcı da yaptığı açıklamalarda bu süreyi işaret etmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

Avcı, taşların yerine oturmasıyla birlikte ligde yeniden Fırtına'nın kopacağını söylerken, "Bu süreci en az kayıpla atlatmak önemli. Şu an itibariyle her kulvarda yarışın içindeyiz. Ligde üst üste alacağımız galibiyetlerle yeniden zirveye yükselebiliriz" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

İŞTE ZORLU FİKSTÜR

Bordo-mavililer, milli aranın ardından ekim ayında birbirinden zorlu 7 maça çıkacak. Zorlu periyot, 1 Ekim'de Kayseri deplasmanında başlayacak. Fırtına, 6 Ekim'de ise Avrupa Ligi'nde grubun en güçlü takımı Monaco'ya konuk olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

Trabzonspor daha sonra sahasında sırasıyla Kasımpaşa ve Monaco ile karşılaşacak. Avcı'nın ekibi, 16 Ekim'de ise Beşiktaş ile Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Ekim fikstürü, Sivas ve Kızılyıldız (D) maçlarıyla sona erecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı milli maç arasında oyuncularına 4 gün izin vermişti. İzin artık bugün sona eriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

Bordo-mavililer, milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun bir şekilde Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

KOLLARI SIVADI

Abdullah Avcı, milli ara sonrası gerçek Trabzonspor'u herkese izletmek için kolları sıvamış durumda. Geçen yıl ki Siopis- Hamsik-Bakasetas'tan oluşan orta saha kurgusu takımın eski havasını geri getirdi. Özellikle Hamsik, takımı sırtlıyor.

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