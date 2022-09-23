TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın şifresi 7

BENZER BİR TABLO VAR

Trabzonspor'da bu sezon da benzer bir tablo söz konusu. Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan elde etti.