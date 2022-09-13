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Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Trabzonspor haberi... Fırtına 6. haftanın kapanış mücadelesinde Adana Demirspor'a konuk oldu. Bordo mavililer zorlu deplasmandan 3-2 mağlup ayrılırken spor yazarları Adana Demirspor - Trabzonspor karşılaşmasını yorumladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 08:51
Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

'Ağır çekim' oynarsan - Zeki Uzundurukan
Bu sezon maçların ilk yarılarını adeta ağır çekimde oynayan Trabzonspor, Kevin Rodrigues'in jeneriklik füzesi ile geriye düştükten sonra uzun süre toparlanamadı.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Bu arada Trabzonspor'un 32 metreden yediği serbest vuruş golünde baraj kurdurmaması inanılır gibi değil! Bu neyin öz güveni anlamış değilim! Karşındaki takım Adana Demirspor! Ağır çekimde diyorum çünkü, böyle pas oyunu olmaz. Pas yaparken biraz da hızlı top çevirip, koşmalı takım. Ama bordo-mavili oyuncular, yanageriye oynayıp, sonra topu rakip ceza sahasına şişirdiler. Ta ki su molasında Abdullah Avcı oyuncularını uyarana kadar.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Bu kadar yavaş oynayan bir takımda oyun lideri olan Marek Hamsik ile neden maça başlanılmadı o da ayrı bir soru. Belki de hoca, ikinci yarıda kulübeden bir silah olarak kullanmak istedi Hamsik'i. Öyle de oldu zaten.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Ama ilk yarıda Adana Demirspor biraz şanslı olsa maçı bitirecek skoru bile yakalayabilirdi. Trabzonspor kötü oynadığı maçta ilk yarıda penaltıdan da olsa beraberlik golünü buldu. Trabzonspor kanatlardan ne Maxi Gomez'e ne de Umut Bozok'a top getirmeyi başaramadı. O zaman çift forvet oynamak, sana avantajdan çok dezavantaj sağlıyor.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Enis Bardhi'nin gönderdiği tek topta takımına penaltıyı da kazandırdı Gomez. Frencvaros maçından sonra da yazdım. Elinde bu kadar iyi şut atan bir oyuncun var, adı Bakasetas. Ama çok geride oynuyor. Öne gelene kadar da yoruluyor. Oysa forvet arkası oynasa, rakip kaleyi şut bombardımanına tutar. Zaten bu şekilde oynadığı için Alanyaspor'dan transfer edilmedi mi Bakasetas. Abdullah Avcı, adeta yürüyerek oynayan takımına ivme ve güç kazandırmak için Enis Bardhi ile Gbamin'i kenara alarak; Hamsik ve Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Bu kez ikinci yarıya presle başlayan takım Trabzonspor oldu. Ama saman alevi gibi bir pres hepsi bu...
Maç boyunca Onyekuru'yu durdurmakta çok zorlandı bordo mavili takım.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Maçın yıldızı Ndiaye'nin golünde önde yakalandı Trabzonspor, bırakın geriye koşmayı, adeta seyrettiler golü.
Uğurcan Çakır, geçen sezon böyle pozisyonlarda inanılmaz kurtarışlar yapardı. O da sezona kötü başlayanlar arasında.
Bartra çok kariyerli bir oyuncu ama oyun içinde çok hata yapıyor! Eren Elmalı sahanın en kötülerinden biriydi.
Trabzonspor'da öyle bir orta saha var ki evlere şenlik. Adana Demirspor, en ufak bir direnç ile karşılaşmadan Trabzonspor ceza sahasına girdi, pozisyon üstüne pozisyon üretti...

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Stil olarak Burak Yılmaz'a benzettiğim Umut Bozok yine golünü attı. Ama bu orta saha, bu savunma, bu bekler, oturup maçı bir kez daha izlesinler! Adana Demirspor gibi bu kadar hızlı oynayan bir takıma karşı, bu kadar yumuşak bir orta saha ve bu kadar yavaş oynarsanız kaybedersiniz!

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Trabzonspor için maç adeta bir korku filmi gibi geçti.
Adana Demirspor haklı bir galibiyet aldı. Geçen yıl uzak ara şampiyon olan Trabzonspor'un, sezona bu kadar kötü başlamasının bir açıklaması olmalı

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Tam 12 yeni transfer yapıldı ama Trabzonspor geçen sezonu adeta mumla aratıyor! Şimdi bu soruya cevap aranıyor! Trabzonspor neden böyle?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Ortak dil - Reha Kapsal

Trabzonspor son dönemdeki hem iyi olmayan skorlar, hem de iyi oynamadığı oyunlarla göze batıyordu. Yalnızca saha içi organizasyonda sorun yaşamadığı gibi zihinsel olarak da takımın geçtiğimiz sezona göre hazırlığı sezon başından beri çok doğru yapmadığı ortada.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Abdullah Avcı'nın oyun başlangıç formasyonu 4-4-2 üzerineydi. Bunu da hafta içi Ferençvaroş maçının bir bölümünde ve rakip 10 kişiyken denemişti.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Adana Demirspor gibi hem takım dengesi olan, hem de hızlı hücuma çıkan bir rakibe karşı eğer ön alanda pres yapmıyorsun ve kaptırdığın yerde karşı pres uygulamıyorsan gol yemen ve pozisyon vermen kaçınılmazdı. Eğer iki santrforlu bir oyun tercih edilecekse ilk 11'de sol çizgide Bardhi değil, Abdülkadir Ömür tercih edilmeliydi. Trezeguet ile de kanatlarda yer değiştirecekleri gibi orta saha merkez seçiminde de Bakasetas'ın savunmanın önünde oyun kurucu değil, aksine rakip kaleye yakın yerde konumlanması gerekirdi. Bu dizilişin sahada oyun anlamında işlemeyeceğinin göstergesiydi.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Nitekim Trabzonspor çok pozisyon üretemedi gibi, rakibine de çok pozisyon verdi ilk devre. İkinci yarıda Hamsik ve Bakasetas'nın orta sahanın merkezinde oynaması yine doğru değildi. Çünkü yenilen ikinci golde Demirspor'un hücum geçişini bu ikili defansif anlamda önleyemeyeceği gibi bir de iki tane ağır stoper Bartra ve Hugo ikilisinin doğru pozisyon alamaması önemli bir etkendi. Bordo-mavililer savunmanın genelinde savruk hareket edilen, doğru pozisyon alamayan görüntüsüyle Adana Demirspor'a oyunun genelinde hep hata yaparak davetiye çıkardı.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Trabzonspor her maç, her hafta üzerine koyacağına daha geriye gidiyor. Yalnız oyun anlamında değil, mental anlamda da. Bu da çok net görülüyor. Formsuzluk yalnız takımda değil, Abdullah Avcı'da da var. Ve en problemi de saha içinde hücum ve savunmada oyun anlamında ortak bir dili olmayışıdır.

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