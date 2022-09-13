Adana Demirspor - Trabzonspor maçını sonrası eleştiri "Ağır çekim oynarsan"

Stil olarak Burak Yılmaz'a benzettiğim Umut Bozok yine golünü attı. Ama bu orta saha, bu savunma, bu bekler, oturup maçı bir kez daha izlesinler! Adana Demirspor gibi bu kadar hızlı oynayan bir takıma karşı, bu kadar yumuşak bir orta saha ve bu kadar yavaş oynarsanız kaybedersiniz!