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Ferencvaros-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Macar temsilcisi Ferencvaros'a konuk oluyor. Zorlu mücadele Groupama Arena'da oynanıyor. Ferencvaros-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 23:10
Ferencvaros-Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Macar ekibi Ferencvaros'a konuk oluyor. Bordo-mavililer, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp Kupa 2'ye güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

FERENCVAROS-TRABZONSPOR 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Vecsei, Besic, Tokmac, Traore, Zachariassen, Boli.

Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ferencvaros-Trabzonspor karşılaşması, Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da oynanıyor. Zrolu mücadele saat 22.00'de başladı ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanıyor.

142. MAÇINA ÇIKTI
TrabzonspoR, Avrupa arenasında 142. karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer 141 mücadelede 50 galibiyet, 37 beraberlik, 54 yenilgi aldı. 178 gol kaydetti. 194 gol yedi.

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