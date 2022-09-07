Trabzonsporlu Jean Evrard Kouassi Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

Trabzonsporlu Kouassi, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

İşte KAP açıklaması;

"Profesyonel futbolcumuz Jean Evrard Kouassi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Fatih Karagümrük A.Ş., Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak 700.000.-EUR + KDV garanti bedel ve 300.000.-EUR + KDV de şarta bağlı bonus ödemesi yapacaktır.

Oyuncunun, 2022-23 sezonuna ilişkin alacakları ise Kulübümüz tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."