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Trabzonsporlu Jean Evrard Kouassi Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

Son dakika transfer haberi... Trabzonsporlu yıldız Jean Evrard Kouassi, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 16:35
Trabzonsporlu Jean Evrard Kouassi Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

Trabzonsporlu Kouassi, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

İşte KAP açıklaması;

"Profesyonel futbolcumuz Jean Evrard Kouassi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Fatih Karagümrük A.Ş., Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak 700.000.-EUR + KDV garanti bedel ve 300.000.-EUR + KDV de şarta bağlı bonus ödemesi yapacaktır.

Oyuncunun, 2022-23 sezonuna ilişkin alacakları ise Kulübümüz tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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