TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 5 haftada 10 puan toplayan Fırtına'da kadroda yapılanma çalışmaları sürdürülüyor.
Kadrosunu Trezeguet, Eren Elmalı, Maxi Gomez, Enis Bardhi, Umut Bozok, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Montasser Lahtimi, Naci Ünüvar, Jens Stryger Larsen, Yusuf Yazıcı ve Jean-Philippe Gbamin ile güçlendiren Karadeniz ekibinde takviyelerin sürdürülmesi bekleniyor.
Bir süredir görüşmelerde bulunduğu Masouras'ta flaş bir gelişme yaşandı
Bordo-mavili takım, transferi için büyük çaba harcadığı Masouras için Olympiakos engeline takıldı.
28 yaşındaki sol kanat "Gitmek istiyorum. Bana kolaylık sağlayın" dese de Yunan kulübü engel çıkardı.
Olympiakos'un hem istediği bonservis ücretinin ödenmemesi hem de taksit seçeneklerine soğuk bakması nedeniyle bu işe onay vermediği dile getiriliyor.
Abdullah Avcı'nın çok istediği futbolcu için Bakasetas'ın bile devreye girmesi gidişatı değiştiremedi.
Ancak Karadeniz devinin, sözleşmesi 2024'te bitecek Masouras için önümüzdeki dönem de girişim yapacağı vurgulanıyor.
FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATMIŞTI
Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçerken, Masouras 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşmıştı. Haftanın oyuncusu seçilmişti.
GEORGIOS MASOURAS KİMDİR?
Georgios Masouras Kechrinia, Amfilochia, Yunanistan doğumludur. 1 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelen topçu 28 yaşındadır.
Profesyonel bir futbolcu olan Georgios Masouras Olimpiakos'ta forma giyiyor.
1,84 metre boyundaki yıldız topçu kanat oyuncudur.
Futbol kariyerine Omonia Kehrinias takımının altyapısında adım atmıştır.
Yunanistan Milli Takım kadrosuna dahil olan Masouras Eylül 2020 tarihinde Süper Lig Yunanistan Ayın Oyuncusu seçilmiştir.