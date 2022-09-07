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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bir süredir Masouras transferi için temaslarını sürdüren bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Yunan futbolcunun kulübünün bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

Bir süredir görüşmelerde bulunduğu Masouras'ta flaş bir gelişme yaşandı

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

Bordo-mavili takım, transferi için büyük çaba harcadığı Masouras için Olympiakos engeline takıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

28 yaşındaki sol kanat "Gitmek istiyorum. Bana kolaylık sağlayın" dese de Yunan kulübü engel çıkardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

Olympiakos'un hem istediği bonservis ücretinin ödenmemesi hem de taksit seçeneklerine soğuk bakması nedeniyle bu işe onay vermediği dile getiriliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

Abdullah Avcı'nın çok istediği futbolcu için Bakasetas'ın bile devreye girmesi gidişatı değiştiremedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

Ancak Karadeniz devinin, sözleşmesi 2024'te bitecek Masouras için önümüzdeki dönem de girişim yapacağı vurgulanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATMIŞTI

Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçerken, Masouras 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşmıştı. Haftanın oyuncusu seçilmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

GEORGIOS MASOURAS KİMDİR?

Georgios Masouras Kechrinia, Amfilochia, Yunanistan doğumludur. 1 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelen topçu 28 yaşındadır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

Profesyonel bir futbolcu olan Georgios Masouras Olimpiakos'ta forma giyiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

1,84 metre boyundaki yıldız topçu kanat oyuncudur.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

Futbol kariyerine Omonia Kehrinias takımının altyapısında adım atmıştır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'ya Giorgos Masouras transferinde engel! Bakasetas faktörü...

Yunanistan Milli Takım kadrosuna dahil olan Masouras Eylül 2020 tarihinde Süper Lig Yunanistan Ayın Oyuncusu seçilmiştir.

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