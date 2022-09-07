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Av zamanı

Macar ekibini mağlup ederek Avrupa’daki ilk galibiyetini almak isteyen başarılı hoca, öğrencilerini uyardı: Biz Trabzonsporuz ve sahaya her zaman kazanmak için çıkarız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Av zamanı

10 Kasım 2020'de sözleşme imzaladığı bordo- mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, Avrupa'da da başarılı sonuçlar almak istiyor. Fırtına, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde Konferans Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 olmak üzere toplam 6 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Başarılı hoca artık galibiyet siftahı yapmak istiyor. Öğrencileri ile toplantı yapan başarılı hoca, "Bu şanssızlığı artık kırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

BORCUMUZU ÖDEMELİYİZ

Avcı, talebelerine şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'ne kalamadık. Bu bizim için acı bir durum ama tecrübe kazandık. Şimdi artık yeni bir yola girdik. Ferencvaros'u yenerek gruplara iyi başlamamız gerekli. Hepinize güveniyorum, inanıyorum. Macaristan'dan mutlaka galibiyetle dönmeliyiz. Rakibimiz formda olabilir ama biz Trabzonspor'uz ve her zaman sahaya kazanmak için çıkarız. Milyonlarca taraftarımıza borcumuz var ve bunu ödememiz gerekiyor. Herkes sahada sonuna kadar savaşacak ve yardımlaşacak. İşimizi yaparsak kazanırız."

FİŞİ ERKEN ÇEKELİM

Teknik direktör Abdullah Avcı, Ferencvaros'u yıkma planını da hazırladı. Maça şok presle başlamayı düşünen bordo-mavili hoca, rakibi baskı altına alarak erken bir golle fişi çekmek istiyor. Maç boyunca oyun üstünlüğünün kendilerinde kalması düşüncesi ile Ferencvaros'un hücum ayakları için özel önlemler alınacak.

BİN 112 GÜNLÜK HASRET

Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 112 gün sonra galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. En son galibiyetini Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da deplasmanda 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz devi, daha sonra kazanamadı. Avrupa'da oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

FERENCVAROS'U TANIYALIM

Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros'un renkleri yeşil-beyaz, takma adı ise "Yeşil Kartallar"dır. Macaristan Ligi'nde 33 kez şampiyon olarak ligin en çok kupa kazanan takımıdır. 2005- 06'da UEFA kriterlerine uymadığı için Macaristan Ligi'nde küme düşürülmüştür.

KARNESİ İYİ DEĞİL

Bordo-mavililer, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. 3-3 ve 1-1'lik skorların ardından penaltılarla turu geçti. Play-off'ta Roma ile karşılaşan Fırtına, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor bu yıl da Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elendi.

MARESCA YÖNETECEK

Fırtına'nın, Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmandaki maçında İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide İmperiale olacak.

TREZEGUET İŞBAŞINDA

Başakşehır'deki başarılı performansı sonrasında bordo-mavililerin kadrosuna kattığı Trezeguet, Trabzonspor'daki macerasına tutuk bir başlangıç yapmıştı. İlk haftalarda ortaya koyduğu performans beklentilerin altında kalmıştı. Mısırlı sol kanat, Ümraniyespor karşısında takımına zaferi getiren golü atarak öz güven depoladı. 27 yaşındaki futbolcu yarın Ferencvaros karşısında performansını artırmayı hedefliyor.

YOLCULUK BUGÜN

Ferencvaros maçı için bugün TSİ 12.00'de THY'ye ait özel uçakla Budapeşte'ye gidecek bordo-mavililer, TSİ 21.00'de Groupama Arena'da idman yapacak. TSİ 20.30'da da Abdullah Avcı ve Bakasetas basın toplantısı düzenleyecek

KAYBETMEYİ UNUTTU

Bordo-mavili takım, Akyazı'da Şenol Güneş Stadı'nda yenilgiyi unuttu. Evinde son olarak 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a kaybeden Trabzonspor o tarihten bu yana geçen 539 günde hiç mağlup olmadı. 27 maçta 17 galibiyet ve 10 beraberlik aldı.

KADROSU GÜÇLENDİ

Karadeniz devi, yeni transferlerini UEFA listesine ekledi. Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Gomez, Gbamin ve Naci Ünüvar, Avrupa Ligi maçlarında forma giyebilecek. Sakatlıkları sona eren Uğurcan ve Hamsik de yarın görev alabilecek.

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