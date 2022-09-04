A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ameliyat geçiren Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Jan-Moritz Lichte ile Fulya Acıbadem Hastanesi'nde Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kuntz, milli futbolcunun operasyon ve tedavi sürecine ilişkin bilgi aldı.

Dorukhan Toköz, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor-Trabzonspor maçında sakatlık yaşadı. Sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat edilen 26 yaşındaki oyuncuya, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandığı bildirildi.