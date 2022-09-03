Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanmıştı.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a iki maç sonucunda elenen Fırtına, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.
Bordo mavililer grupta Monaco, Ferencvaros ve Kızılyıldız ile eşleşmişti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
Maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Fırtına'da gece saatlerinde Avrupa kadrosu da belirlendi.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, UEFA'ya verilen 25 kişilik listede 4 isme yer vermedi.
Trabzonspor Kulübü, transferde yoluna dolu dizgin devam ederken 01.00'da UEFA Avrupa Ligi kadrosunu tescil ettirdi.
Bordo Mavililer de yeni transferlerin tamamı UEFA'ya verilen listede yer aldı.
Sakatlıkları devam eden Bruno Peres, Serkan Asan'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Koita ve Trondsen listede yer almadı.
25 oyuncunun yer aldığı listeye son eklenen isim Yusuf Yazıcı oldu.
Bordo Mavililerin bu süreçten sonra transfer ettiği isimler UEFA kadrosuna yazılmayacak.
Trabzonspor'da Maxi Gomez ve Umut Bozok da kadroya eklendi.
Kasımpaşa maçında da kadroda olan ikiliden Umut Bozok maçta süre aldı.
Maxi Gomez ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.