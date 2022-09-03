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Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a iki maç sonucunda elenen Fırtına, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Bordo mavililer grupta Monaco, Ferencvaros ve Kızılyıldız ile eşleşmişti. Teknik Direktör Abdullah Avcı, UEFA'ya verilen 25 kişilik listede 4 isme yer vermedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 13:46
Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanmıştı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a iki maç sonucunda elenen Fırtına, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Bordo mavililer grupta Monaco, Ferencvaros ve Kızılyıldız ile eşleşmişti.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Fırtına'da gece saatlerinde Avrupa kadrosu da belirlendi.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Teknik Direktör Abdullah Avcı, UEFA'ya verilen 25 kişilik listede 4 isme yer vermedi.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Trabzonspor Kulübü, transferde yoluna dolu dizgin devam ederken 01.00'da UEFA Avrupa Ligi kadrosunu tescil ettirdi.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Bordo Mavililer de yeni transferlerin tamamı UEFA'ya verilen listede yer aldı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Sakatlıkları devam eden Bruno Peres, Serkan Asan'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Koita ve Trondsen listede yer almadı.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

25 oyuncunun yer aldığı listeye son eklenen isim Yusuf Yazıcı oldu.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Bordo Mavililerin bu süreçten sonra transfer ettiği isimler UEFA kadrosuna yazılmayacak.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un UEFA kadrosunu belirledi! 4 isim yok

Trabzonspor'da Maxi Gomez ve Umut Bozok da kadroya eklendi.

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