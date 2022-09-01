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Son dakika: Trabzonspor Maxi Gomez'i KAP'a bildirdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Max,i Gomez'in transferi için İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Fırtına, yıldız futbolcu için 3 milyon Euro ödeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 20:33 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 20:42
Son dakika: Trabzonspor Maxi Gomez'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Maxi Gomez transferini KAP'a bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.

Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI

Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

FIRTINA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Bordo-mavililer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırtına'nın Boğa'sı imzayı attı. Trabzonsporumuza hoş geldin 'El Toro' Maxi Gomez!" ifadelerine yer verdi.

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