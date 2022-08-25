Anthony Nwakaeme Al Fayha FC'ye transfer oldu

Trabzonspor'la sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Anthony Nwakame'nin yeni durağı belli oldu.

Son olarak Galatasaray'la görüşen ancak beklediği teklifi alamayan Nijeryalı futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al Fayha FC ile anlaşma sağladı.

Al Fayha transferi sosyal medya hesabından resmen açıkladı.

TÜRKİYE PERFORMANSI

33 yaşındaki oyuncu sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl 30 lig maçına çıkarken, 13 gol 10 asistlik bir performans sergilemeyi başardı. Nwakaeme Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 145 maçta ise 47 gol 40 asistle oynadı.