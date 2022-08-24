Tarih yazma zamanı! İşte Trabzonspor'un Kopenhag maçı 11'i

İşte o büyük gün geldi çattı… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda Kopenhag'ı konuk edecek.



22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Türkiye nefesini tuttu bu kritik randevuyu bekliyor.



Temsilcimiz, Danimarka'da oynanan ilk ayakta rakibine 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi rövanş maçında gereken sonucu olarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmak olacak. Bordo-mavili takımda inanç ve hırs üst seviyede.



TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Djaniny, Trezeguet, Cornelius



Kopenhag: Yan, Diks, Vavro, Kristiansen, Claesson, Zeca, Lerager, Biel, Khotcholava, Haraldsson, Falk



AVCI'DAN ŞUT EMRİ

Abdullah Avcı da Trabzonspor'un başında ilk Avrupa galibiyetini istiyor. Deneyimli çalıştırıcı öğrencilerine son taktiği aktarırken şut üzerinde durdu.



Usta hoca "Oyun planına sadık kalın. Sabırlı olun. Tempolu ve baskılı oynayacağız. Şut atmaktan çekinmeyin. Bu maçın şifresi atılacak doğru şutlarda gizli" dedi. Abdullah Avcı, Kopenhag'a karşı gol silahı Andreas Cornelius'a da çok güveniyor.



Diğer oyunculardan, tecrübeli forveti daha fazla topla buluşturmalarını istedi. Avcı, rakip takım atak yaparken ise bireysel değil takım savunmasının üst düzeyde tutulması için direktiflerini verdi.



SIRA SENDE AKYAZI

Karadeniz ekibi, eski stadı Hüseyin Avni Aker'de Barcelona, İnter, Liverpool gibi devleri mağlup ederek tarih yazmıştı. Şimdi hedef Akyazı'da da benzer başarılar elde etmek.



6 EKSİK VAR

Fırtına bugünkü mücadelede 5 oyuncusundan yoksun. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca yok. Ayrıca ismi UEFA listesinde yer almayan Montasser Lahtimi de forma giyemeyecek.