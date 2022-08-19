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Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasından katılan Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile gruplara kalma mücadelesi veriyor. Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nden elenmesiyle tek temsilci olarak kalan ve artı 1 milyon euro kazanacak olan bordo-mavililere ek bir gelir kapısı açıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 11:23
Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Devler sahnesine play-off turundan katılan bordo-mavilier, Kopenhag'ı eleyip gruplara kalmayı amaçlıyor.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin marka değeri ve ekonomik anlamda büyük getirisi oluyor.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Bunu bir fırsat olarak gören Fırtına, tüm hesaplarını grup aşamasında yarışabilmek için yapıyor.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Trabzonspor, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başarırsa büyük bir gelirin sahibi olacak.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

İlk maçta Kopenhag 'a 2-1'lik skorla kaybeden Trabzonspor, Trabzon'da işi bitirmeye çalışacak.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Ayak bastı parası, yayın ve katsayı gelirleri hesaba katıldığında bordo-mavili takımın kasasına 19 milyon euro girecek.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilci olarak kalmıştı.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Durum böyle olduğu için bordo-mavili takım 1 milyon euro daha ekstra gelir elde edecek.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

EKSTRA GELİR KAPIDA!
Böylece Trabzonspor, toplamda 20 milyon Euro gibi çılgın bir rakamı kasasına koyacak.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Öte yandan bordo-mavililer için ekstra bir gelir kapısı daha açıldı.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Trabzonspor, ilk Şampiyonlar Ligi Play Off müsabakalarına çıkan Bodo Glimt ve Maccabi Hafia'nın gruplara kalması halinde kasasına ekstra 2 milyon 270 bin Euro daha koyacak.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

İşler Trabzonspor'un istediği gibi giderken Bodo Glimt, Dinamo Zagreb'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Maccabi Hafta ise Kızılyıdız'ı 3-2 ile geçti.

Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Trabzonspor turu geçmesi halinde 20 milyon Euro'ya ek olarak 2 milyon 270 bin Euro daha kasasına koymuş olacak.

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