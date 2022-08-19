Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nden servet bekliyor! Ek gelir kapıda

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor.
Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor.
Devler sahnesine play-off turundan katılan bordo-mavilier, Kopenhag'ı eleyip gruplara kalmayı amaçlıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin marka değeri ve ekonomik anlamda büyük getirisi oluyor.
Bunu bir fırsat olarak gören Fırtına, tüm hesaplarını grup aşamasında yarışabilmek için yapıyor.
Trabzonspor, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başarırsa büyük bir gelirin sahibi olacak.
İlk maçta Kopenhag 'a 2-1'lik skorla kaybeden Trabzonspor, Trabzon'da işi bitirmeye çalışacak.
Ayak bastı parası, yayın ve katsayı gelirleri hesaba katıldığında bordo-mavili takımın kasasına 19 milyon euro girecek.
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilci olarak kalmıştı.
Durum böyle olduğu için bordo-mavili takım 1 milyon euro daha ekstra gelir elde edecek.
EKSTRA GELİR KAPIDA!
Böylece Trabzonspor, toplamda 20 milyon Euro gibi çılgın bir rakamı kasasına koyacak.
Öte yandan bordo-mavililer için ekstra bir gelir kapısı daha açıldı.
Trabzonspor, ilk Şampiyonlar Ligi Play Off müsabakalarına çıkan Bodo Glimt ve Maccabi Hafia'nın gruplara kalması halinde kasasına ekstra 2 milyon 270 bin Euro daha koyacak.
İşler Trabzonspor'un istediği gibi giderken Bodo Glimt, Dinamo Zagreb'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Maccabi Hafta ise Kızılyıdız'ı 3-2 ile geçti.
Trabzonspor turu geçmesi halinde 20 milyon Euro'ya ek olarak 2 milyon 270 bin Euro daha kasasına koymuş olacak.