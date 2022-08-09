Haberler Trabzonspor Kopenhag’a yakın takip

Kopenhag’a yakın takip

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi gruplarıyla arasında sadece Kopenhag var. Lige kötü bir başlangıç yapan Danimarka temsilcisi kendini bulmaya başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Kopenhag’a yakın takip

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi gruplarıyla arasında sadece Kopenhag var. Lige kötü bir başlangıç yapan Danimarka temsilcisi kendini bulmaya başladı. Bu hafta sahalarında ağırladıkları Bröndby'yi 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettiler. Teknik direktör Abdullah Avcı, yardımcıları ve analiz ekibi bu mücadeleyi tekrar tekrar izleyerek rakibin röntgenini çekti. Usta hoca kolay maçlara çıkmayacaklarını belirtirken rakibin organize ve birlikte hareket eden bir grup olduğunu gözlemledi. Sürekli konsantre ve oyun planına sadık bir yapıları olduğunu ifade etti. Kopenhag, Trabzonspor ile oynamadan önce sahasında Randers ile karşılaşacak. Bu maç da bordo-mavillier tarafından gözlem altında olacak.

BİEL AÇILDI

Sezona durgun başlayan Pep Biel de kendini bulmaya başladı. Kopenhag'ın en tehlikeli silahlarından olan 26 yaşındaki oyuncu, Bröndby maçında hat-trick yaptı. Bu sezon iki resmi maçta da gol yemeyen Trabzonspor, Kopenhag deplasmanında da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

DİĞER
Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in 18 yıllık eşi Oktay Ertuğrul...
Azra Kohen'den 'açık' intikam! Başak Sayan'ın o fotoğrafını paylaştı
Maçtaki ikinci penaltı kararı doğru mu?
Kartal'ın Amiri ısrarı! Yeni teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın golcüsüne yeni teklif!
Fırtına o isim için ısrarcı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi (8 Ağustos)
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'a ağır sözler! "Ukalalık..." Jesus'a ağır sözler! "Ukalalık..." 06:46
Maçtaki ikinci penaltı kararı doğru mu? Maçtaki ikinci penaltı kararı doğru mu? 01:48
Jesus'tan maç sonu yorum: F.Bahçe iyi yolda! Jesus'tan maç sonu yorum: F.Bahçe iyi yolda! 01:48
Kesenin ağzı açıldı! Fener forvet transferi için gözünü kararttı Kesenin ağzı açıldı! Fener forvet transferi için gözünü kararttı 01:47
Ali Koç'tan transfer açıklaması: Forvet... Ali Koç'tan transfer açıklaması: Forvet... 01:47
F.Bahçe Ümraniyespor'a takıldı! F.Bahçe Ümraniyespor'a takıldı! 01:47
Daha Eski
F.Bahçe'den maç sonu penaltı tepkisi! F.Bahçe'den maç sonu penaltı tepkisi! 01:47
Kadıköy'de bir penaltı daha! Kadıköy'de bir penaltı daha! 01:47
VAR sonrası penaltı! İşte o pozisyon VAR sonrası penaltı! İşte o pozisyon 01:46
Torreira ile Mertens arasında gülümseten diyalog Torreira ile Mertens arasında gülümseten diyalog 01:46
G.Saray Mertens'i KAP'a bildirdi! G.Saray Mertens'i KAP'a bildirdi! 01:46
G.Saray Torreira'yı KAP'tı! İşte sözleşme detayları G.Saray Torreira'yı KAP'tı! İşte sözleşme detayları 01:45