Fenerbahçeli Serdar Dursun için flaş gelişme! Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor.
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda gelecek ve gidecek isimleri belirliyor.
Bu bağlamda gönderilecek adaylardan birinin de Serdar Dursun olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor.
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda gelecek ve gidecek isimleri belirliyor.
Bu bağlamda gönderilecek adaylardan birinin de Serdar Dursun olması bekleniyor.
Serdar, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde önemli bir çıkış yakalamıştı.
Tecrübeli golcü, ligin son çeyreğinda Fenerbahçe'nin gol yükünü çekmişti.
Bununla beraber bu sezona istediği gibi başlayamadı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Serdar, formayı Valencia ve Rossi'ye kaptırdı.
Fenerbahçe formasıyla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Serdar'ın, ayrılığı gündeme geldi.
Özellikle son oynanan Slovacko maçında bir hayli mutsuz olduğu gözlenen Serdar Dursun'un, Almanya'dan bir takımda görüştüğü biliniyordu.
Fenerbahçeli yetkililer, Serdar Dursun'un ayrılıp ayrılmayacağına dair net kararı, oyuncunun kendilerine vereceği cevapla belirleyecek.
MENAJERİ MASAYA OTURACAK
Öte yandan Serdar'ın menajerinin, kısa süre içinde Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturması bekleniyor.
Bu toplantıda, Serdar'ın aldığı son karar değerlendirilecek.
Serdar'ın menajeri aracılığı ile 'ayrılıyorum' mesajı vermesi halinde ise sürprizler yaşanabilir.
3 BÜYÜK KULÜP İSTİYOR
Yıldız golcünün Fenerbahçe ile ipleri koparması durumunda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor devreye girecek.