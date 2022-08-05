İstanbulspor Trabzonspor maçı sonrası Uğurcan Çakır'dan Şampiyonlar Ligi sözleri!

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun açılış maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, İstanbulspor karşılaşmasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi hakkında da konuştu.

Uğurcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'de ilk maçlar hep zor olur. Galip gelmeyi bildik. Daha iyi oynayabilirdik. Önemli olan 3 puandı. Gol yemeden bunu başardık. Çok iyi mücadele ettik, sahada iyi durduk. İyi oyun yoktu ama önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız.

Ağustos bizim için uzun ve yorucu olacak. İnşallah galibiyetlerle devam edebiliriz. İlk defa playofftan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir Türk takımı şampiyon olup. Gruplara kalmak istiyoruz.

Kopenhag, iyi bir takım. Bizden önce ligi açtılar. Avantaj olabilir bu onlar için. Biz de kalitemizi biliyoruz."