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Trabzonspor - Sivasspor: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Golleri izleyin

TFF Süper Kupa finalinde Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan bordo-mavililer, Süper Kupa'nın sahibi oldu. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Cornelius (2), Larsen ve Bakasetas (P) kaydetti. İşte Trabzonspor - Sivasspor maçıyla ilgili tüm detaylar ve karşılaşmada atılan goller...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:46
Trabzonspor - Sivasspor: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Golleri izleyin

TFF Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşma bordo-mavililerin 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor'a kupayı getiren golleri 37. ve 51. dakikada Andreas Cornelius, 64. dakikada Larsen ve 76. dakikada Bakasetas (P) kaydetti.

Ayrıca Trabzonspor'da 90+5. dakikada Emrehan Gedikli penaltıdan faydalanamadı.

DEV EKRANDAN İZLEDİLER
Trabzonspor'un Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'la karşılaştığı maçı bordo-mavili taraftarlar, dev ekrandan izledi.

Bordo-mavili taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarların, maçtaki gol pozisyonlarında heyecanlı anlar yaşadıkları görüldü.

Bu arada çoğu taraftarın karşılaşmayı Millet Bahçesi'nde bulunan tribünden takip ettiği görüldü.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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