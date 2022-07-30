Trabzonspor - Sivasspor: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Golleri izleyin

TFF Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşma bordo-mavililerin 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor'a kupayı getiren golleri 37. ve 51. dakikada Andreas Cornelius, 64. dakikada Larsen ve 76. dakikada Bakasetas (P) kaydetti.



Ayrıca Trabzonspor'da 90+5. dakikada Emrehan Gedikli penaltıdan faydalanamadı.

DEV EKRANDAN İZLEDİLER

Trabzonspor'un Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'la karşılaştığı maçı bordo-mavili taraftarlar, dev ekrandan izledi.

Bordo-mavili taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarların, maçtaki gol pozisyonlarında heyecanlı anlar yaşadıkları görüldü.

Bu arada çoğu taraftarın karşılaşmayı Millet Bahçesi'nde bulunan tribünden takip ettiği görüldü.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ