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SÜPER LİG HABERLERİ | Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!

2021-2022 sezonunu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da yeni dönem hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan antrenmana katılmazken Torino ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Eren Elmalı'nın ise çalışmada yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 14:01 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 14:03
SÜPER LİG HABERLERİ | Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Bad Haring bölgesinde günün ilk antrenmanını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan antrenmana katılmadı. Torino ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Eren Elmalı'nın ise çalışmada yer aldığı öğrenildi.

RAKİP EMPOLI

Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci ve son hazırlık maçında 25 Temmuz Pazartesi günü İtalya'nın Empoli takımı ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak karşılaşma, TSİ ile 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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