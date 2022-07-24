Haberler Trabzonspor Hazır değiller

Hazır değiller

Bordo-mavililer, İtalyan deviyle oynadığı karşılaşmada güçlü rakibine mağlup oldu. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede Fırtına'da oyuncuların yorgunluğu öne çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Hazır değiller

Son şampiyon Trabzonspor hazırlık mücadelesinde Torino ile karşı karşıya geldi. Ağır idman temposunda yeni sezon hazırlıkların sürdüren bordomavililer istediği futbolu sergileyemedi. Maç dengeli başladı ancak 20. dakikada İtalyan ekibi Nemanja Radonjic ile 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sadece 2 dakika sonra aynı oyuncunun golüyle skor 2-0'a geldi. 30. dakikada Eren Elmalı'nın sakatlanması sonrasında oyuna Stefano Denswil girdi. Mücadelenin ilk yarısı 2-0'lık Torino üstünlüğüyle tamamlandı.

TAKIM DEĞİŞTİ
İkinci devrede Abdullah Avcı birçok oyuncuyu değiştirdi. Berat, Dorukhan, Bakasetas, Hamsik, Uğurcan, Cornelius, Visca ve Trezeguet kenara gelirken yerlerine Djaniny, Ahmetcan, Siopis, Doğucan, Muhammet, Kouassi, Yusuf ve Emrehan girdi. Dakikalar 55'i gösterirken Torino bir gol daha buldu. Demba Seck skoru 3-0'a getirdi. Maçın 74. dakikasından sonra İtalyan temsilcisi de oyuncu değişikliklerine gitti. Kalan bölümde başka bir gol olmadı.

NASIL OYNADILAR

LARSEN

Torino maçında Trabzonspor'un ayakta kalan isimlerinden biriydi. Sağ kanatta iki yönlü oyunuyla dikkat çekti. Güçlü fiziksel yapısıyla da güven verdi. Sezonun en önemli kazanımlarından biri olacak.

BAKASETAS

Ön bölgede topla buluşamadığında oyundan çabuk düşüyor. İkinci yarıda daha da geriye çekilince iyi bir görüntü vermedi. Yeni sezona kadar gücünü ve moral motivasyonunu artırması gerekiyor.

SİOPİS

Atom karınca her zamanki gibiydi. Verilen görevi eksiksiz yerine getirdi. Torino'nun ataklarını durdurma noktasında önemli işler yaptı. Bu sezon da takımın önemli yapı taşlarından biri olacağını gösterdi.

DOĞUCAN

Oyuna girmesiyle takım hareketlendi. Sürekli koşarak sert oynayan rakibin direncini kırmayı başardı. Günün umut veren isimlerindi. Gerçekten nokta atışı bir transfer.


DORUKHAN BAŞLADI
Fırtına sağ ayaklı stoper ararken dün Torino ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör Abdullah Avcı burada Dorukhan Toköz'ü denedi. Sivas ile oynanacak Süper Kupa finalindeki tercihi merak ediliyor.

TREZEGUET'NiN iLK MAÇI
Yeni transfer Trezeguet, Torino ile oynanan hazırlık maçıyla birlikte ilk kez bir maçta bordo-mavili formayı giydi. Taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

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