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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Jürgen Klopp’un taç antrenörü olan Thomas Gronnemark göreve başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, teknik heyetine flaş bir takviye yaptı. Bordo mavili ekip, daha önce Liverpool’da Jürgen Klopp’un ekibinde çalışan dünyaca ünlü taç antrenörü Thomas Gronnemark'ı ekibe dahil etti. Gronnemark Avusturya 2’nci etap kamp çalışmalarında göreve başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 17:47
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Jürgen Klopp’un taç antrenörü olan Thomas Gronnemark göreve başladı

Trabzonspor'un Avusturya'da sürdürdüğü 2'nci etap kamp çalışmalarına daha önce Liverpool'da Jürgen Klopp'un ekibinde çalışan dünyaca ünlü taç antrenörü Thomas Gronnemark dahil oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Haring şehrinde sürdüren Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı taç antrenörü Thomas Gronnemark, bugün kampa katıldı. Bordo mavililer, yeni taç antrenörüyle bugün ilk taktik idmanını çalıştı.

GRONNEMARK 4 GÜN EĞİTİM VERECEK

Geçmişte Liverpool, Midtjylland ve Ajax gibi takımlarla çalışan Danimarkalı taç antrenörü Thomas Gronnemark, yeni sezonda yenilikler yapmak isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle teknik ekibe dahil oldu. 46 yaşındaki antrenör, kampta 4 gün boyunca futbolcularla hücum ve defans özelinde taktiksel çalışmalar yapacak. Sezon içerisinde aralıklarla takımda görev alması planlanan Gronnemark, geçtiğimiz sezon Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'a da kısa süreli eğitim vermişti.

DJANINY İDMANA KATILDI

İstanbul'dan dönen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah idmanını yapan bordo mavililer, dinamik ısınma, 5'e 2 ve taç çalışmaları yaptı. İzinli olan ve dün uçağı geç saatte iniş yaptığı için idmanı kaçıran Djaniny, bugün takıma dahil oldu. Tedavisi süren Serkan Asan ise takımdan ayrı salon çalışması yaptı. Trabzonspor, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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