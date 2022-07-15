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Trabzonspor'da gidecek isimler belli oluyor! Transfer...

Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan Trabzonspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla giren bordo-mavililer kadrodan ayılacak isimler netlik kazanıyor. Diabate’nin Partizan’a gitmesinin ardından Gervinho da Yunanistan ekibi Aris ile prensipte anlaşmaya vardı. Flavio’nun da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor ile yeniden dirsek temasında olduğu belirtilirken, Koita’nın Süper Lig ve Arap liginden takımlarla görüşmeleri devam ediyor. Trondsen de ülkesinde takım arıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 09:10
Trabzonspor'da gidecek isimler belli oluyor! Transfer...

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sezon öncesi oyuncularına yüklemeleri yapan Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netlik kazandı. İlk hazırlık maçında MTK Budapest ile karşılaşan bordo mavililer sahadan 2-1'lik skorla ayrıldı. Yeni sezon kadrosunu şekillendiren Avcı, yaprak dökümü için düğmeye bastı.

Diabate'nin Partizan'a gitmesinin ardından Gervinho da Aris ile prensipte anlaşmaya vardı. Flavio'nun da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor ile yeniden dirsek temasında olduğu belirtilirken, Koita'nın Süper Lig ve Arap liginden takımlarla görüşmeleri devam ediyor. Trondsen de ülkesinde takım arıyor.

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