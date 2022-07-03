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Trabzonspor transferde '10 numara' peşinde! Amine Harit...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, Trezeguet transferinin ardından bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen ve play-off oynayacak son şampiyon, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor'a dair son iddia Almanya'dan geldi. Buna göre Trabzonspor, bonservisi Schalke 04'te bulunan Amine Harit'i istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 09:24
Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transferde hareketli günler geçiriyor.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Bordo mavililer, son olarak Trezeguet'i Türkiye'ye getirmişti.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Nwakaeme'nin ayrılığının ardından sol taraf, Mısırlı yıldızın olacak.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Bununla beraber Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Trabzonspor, Avcı'nın listesinde bulunan bir yıldızı daha kadrosuna katabilir.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Karadeniz fırtınası, bu kez 10 numara transferi için düğmeye bastı.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Gündemin 1 numaralı ismi, Amine Harit oldu.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Fırtına, bonservisi Schalke 04'te olan Faslı yıldıza talip oldu.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
İddiaya göre Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Marsilya'da geçiren yıldız için girişimlere başladı.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Harit için yapılan teklifin, kiralık olduğu gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Ligue 1'de 23 maça çıkan yıldız oyuncu, 4 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Öte yandan Alman basını, Marsilya'nın oyuncuyu elinde tutmak istediğini yazdı.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Bununla beraber Sampaoli'nin ayrılığının ardından Harit'e dair son kararın, yeni hocada olacağı kaydedildi.

Trabzonspor yıldız 10 numaranın peşinde! Amine Harit...

Harit ile beraber başka 10 numaraların da listede olduğu gelen bilgiler arasında.

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