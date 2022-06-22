Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

Genç oyuncuları tarama konusunda iyi ağa sahip olan Trabzonspor, yeni yabancı kuralını en iyi şekilde değerlendirecek takım olarak öne çıktı.
Genç oyuncuları tarama konusunda iyi ağa sahip olan Trabzonspor, yeni yabancı kuralını en iyi şekilde değerlendirecek takım olarak öne çıktı.
Daha kuralın çıkmasının hemen ardından Abdullah Avcı, gelmesi durumunda yabancı olmadan A takımla sahaya çıkacak isimleri inceledi.
En uygun şartlarda alınıp, kimsenin gözüne çarpmadan yıllar içinde takıma monte edilebilecek oyuncu kontenjanından Camilo Mena ismini yönetime verdi.
YENİ CEVHER BULUNDU: CAMILO MENA
Karadeniz Gazete'nin haberine göre, 2002 doğumlu Kolombiyalı kanat oyuncusu sezonu Letonya'nın Valmeira takımında 16 maçta 7 gol ve 7 asistle tamamladı.
Genç oyuncunun narin fiziğine rağmen oldukça hızlı olması ve rakip kaleye kolay gitmesi dikkat çekti.
En önemlisi ise çok uygun şartlarda alınabilecek Mena'nın tutmaması durumunda rahatlıkla başka yere gönderebilecek olması.
CAMILO MENA KİMDİR?
1 Ekim 2002'de dünyaya geldi.
Mena, sağ kanatta forma giyiyor.
Tercih edilmesi halinde forvette ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Mena'nın takımıyla olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.
Mena, kariyerine Tigres altyapısında başladı.
Genç futbolcu, daha sonra Pereira ve Valmiera formalarını terletti.
Genç futbolcu, daha sonra Pereira ve Valmiera formalarını terletti.