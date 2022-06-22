Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Son şampiyon, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililerde teknik direktör Avcı, yönetime listesini verirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Abdullah Avcı, 19 yaşındaki genç yetenek Camilo Mena'nın transferini istedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 12:24
Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

Genç oyuncuları tarama konusunda iyi ağa sahip olan Trabzonspor, yeni yabancı kuralını en iyi şekilde değerlendirecek takım olarak öne çıktı.

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

Daha kuralın çıkmasının hemen ardından Abdullah Avcı, gelmesi durumunda yabancı olmadan A takımla sahaya çıkacak isimleri inceledi.

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

En uygun şartlarda alınıp, kimsenin gözüne çarpmadan yıllar içinde takıma monte edilebilecek oyuncu kontenjanından Camilo Mena ismini yönetime verdi.

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

YENİ CEVHER BULUNDU: CAMILO MENA

Karadeniz Gazete'nin haberine göre, 2002 doğumlu Kolombiyalı kanat oyuncusu sezonu Letonya'nın Valmeira takımında 16 maçta 7 gol ve 7 asistle tamamladı.

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

Genç oyuncunun narin fiziğine rağmen oldukça hızlı olması ve rakip kaleye kolay gitmesi dikkat çekti.

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

En önemlisi ise çok uygun şartlarda alınabilecek Mena'nın tutmaması durumunda rahatlıkla başka yere gönderebilecek olması.

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

CAMILO MENA KİMDİR?
1 Ekim 2002'de dünyaya geldi.

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

Mena, sağ kanatta forma giyiyor.

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

Tercih edilmesi halinde forvette ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

Mena'nın takımıyla olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

Mena, kariyerine Tigres altyapısında başladı.

Abdullah Avcı 19'luk yeteneğin transferini istedi! Camilo Mena...

Genç futbolcu, daha sonra Pereira ve Valmiera formalarını terletti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim
Fırtına'ya Marlon müjdesi! Transfer...
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İSTANBUL'A YAKIN DENİZE GİRİLECEK YERLER
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan forvet hamlesi! Okan Buruk o ismi istedi G.Saray'dan forvet hamlesi! Okan Buruk o ismi istedi 12:00
Beşiktaş'tan Flaş Valentin Rosier kararı! Valerian Ismael kararını verdi... Beşiktaş'tan Flaş Valentin Rosier kararı! Valerian Ismael kararını verdi... 11:06
F.Bahçe'de flaş ayrılık resmen açıklandı! F.Bahçe'de flaş ayrılık resmen açıklandı! 11:04
F.Bahçe'nin transfer hedefi için bonservis kararı! O rakama... F.Bahçe'nin transfer hedefi için bonservis kararı! O rakama... 10:48
Olympiakos Bartzokas'ın sözleşmesini uzattı Olympiakos Bartzokas'ın sözleşmesini uzattı 10:43
Serena Williams kortlara galibiyetle döndü Serena Williams kortlara galibiyetle döndü 10:26
Daha Eski
İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı G.Saray'a İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı G.Saray'a 10:21
Fenerbahçe - Shkupi maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Shkupi maçı saat kaçta? 09:37
Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? 08:54
Beşiktaş'tan Cabral bombası! Beşiktaş'tan Cabral bombası! 01:34
Bardakcı’da mutlu son Bardakcı’da mutlu son 01:33
Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle 01:28