TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Cornelius, vatandaşı Larsen'in Bordo-Mavili takıma transfer sürecinde aktif rol alıyor.
Trabzonspor'un forvet oyuncusu Cornelius, vatandaşı Larsen'in Bordo-Mavili takıma transfer sürecinde aktif rol alıyor.
Oyuncuyla ilgili bilgileri sürekli takıma aktaran Cornelius, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da fikir veriyor.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre uzun süredir Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi tarafından takip edilen Stryger Larsen, Uluslar Ligi'nde de canlı olarak izlendi.