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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililerde gündem sağ bek transferi... Gündeme gelen Larsen için ise Cornelius devreye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Cornelius, vatandaşı Larsen'in Bordo-Mavili takıma transfer sürecinde aktif rol alıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Oyuncuyla ilgili bilgileri sürekli takıma aktaran Cornelius, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da fikir veriyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre uzun süredir Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi tarafından takip edilen Stryger Larsen, Uluslar Ligi'nde de canlı olarak izlendi.


TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Hem sağ hem de sol bekte oynayan Danimarkalı futbolcu, stoperbölgesinde de oynayabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Abdullah Avcı'nın birçok farklı pozisyonda oynadığı için transfer etmek istediği Larsen ile ilgili olarak Trabzonspor ekipleri devreye girmiş durumda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

STRYGER LARSEN KİMDİR?

Trabzonspor'un gündeminde olan Jens Stryger Larsen, 21 Şubat 1991'de Danimarka'nın Sakskobing kasabasında dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Kendi ülkesi Danimarka'da futbola başlayan Larsen, 2008 yılında Brondby takımının U17 yaş klasmanında top koşturmaya başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Burada A Takım'a kadar yükselmeyi başaran Larsen, 2013 yılında FC Nordsjaelland takımına transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Nordsjaelland takımında 1 yıl kadar kalan başarılı futbolcu, 2014 yılında ise Austria Wien'e transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Austria Wien'de de başarılı bir performans ortaya koyan başarılı savunmacı, İtalya kulüplerinden Udinese'in radarına takıldı ve 2017'den beri Serie A'da top koşturuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

1,80 boyunda sağ bek olarak forma giyen Larsen, aynı zamanda Danimarka Milli Takımı'nda da oynuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Larsen Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius'tan Trabzonspor hakkında bilgi aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Udinese ile sözleşmesi sona eren Jens Stryger Larsen'in bu sezon 11 maçta forma giydi ve 1 de asisti bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stryger Larsen için Cornelius devrede!

Trabzonspor'un Larsen hamlesini düşünmesinde Bruno Peres'in devam eden sakatlığı ve yoğun maç programının etkisi bulunuyor.

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