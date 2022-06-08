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İstikrarın adı Uğurcan

Transferin odağında olan isimlerin başında kaleci Uğurcan Çakır geliyor. Süper Lig'de 3 bin 229 dakika görev yapan 26 yaşındaki eldiven, 36 maçın 11'nde ise kalesini gole kapadı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
İstikrarın adı Uğurcan

Transferin odağında olan isimlerin başında kaleci Uğurcan Çakır geliyor. Süper Lig'de 3 bin 229 dakika görev yapan 26 yaşındaki eldiven, 36 maçın 11'nde ise kalesini gole kapadı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

FAIR-PLAY'DE EN ÖNDE

Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'de sarı kart ve kırmızı kart sıralamasında ilk sıralarda yer aldı. Karadeniz devi 57 sarı kart ve dört kırmızı kart gördü. Ligde altı sarı kart gören Edgar le ilk sırada yer alırken Uğurcan Çakır, Anastasios Bakasetas ve Bruno Peres beş sarı kart gördü. Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen ve Vitor Hugo birer kez kırmızı kart gördü.

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