Haberler Trabzonspor Trabzonspor yıldız parlatmada bir numara!

Trabzonspor yıldız parlatmada bir numara!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, son dönemde parlattığı futbolcularla dikkat çekiyor. Alexander Sörloth bordo-mavili formayla gol krallığı yaşarken,Andreas Cornelius da kariyerinin en iyi dönemini Trabzonspor'da geçiriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 16:57
Trabzonspor yıldız parlatmada bir numara!

Başarı sadece kupa ile taçlanmıyor, eldeki futbolcuların değeri de artıyor. Son şampiyon Trabzonspor son iki sezonda 'Kuzeyin çocukları'nı parlatıyor. Alexander Sörloth C. Palace'dan kiralandığında 20 maçta bir gol ve bir asisti vardı. Sonrasında Gent'e gönderilmiş orada da 22 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Trabzonspor'da ise 24 golle sezonu Gol Kralı olarak tamamladı ve bordo mavililerden Leipzig'e 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

ELDEKİLERE DOKUNUŞ
Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre; Norveçli Sörloth'u geçen sezon ise bir başka kuzey ülkesi Danimarka'dan Andreas Cornelius takip etti. Bu bir kiralama değil bonservisini almaydı. Parma'dan 5,1 milyon avro karşılığında alınan Cornelius, kulüp kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Sezonu 15 golle tamamlayan bordo mavili isim millî takımda da yükselişe geçti. Trabzonspor aynı zamanda eldeki isimler Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Ahmetcan ve Bakasetas gibi isimlerin de değerini artırdı piyasasını genişletti.

DİĞER
Güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı çıktı! Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu ilgi odağı oldu...
Şeyma Subaşı eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkmıştı! Bu kez de Meedo'dan bomba görüntü geldi: 'Karışık bir aşk hikayesi'
Kampa yetişecekler! F.Bahçe'nin transfer hedefleri...
Jesus F.Bahçe'ye neden 'Evet' dedi? Arkadaşı açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli ekim ayında yayında!
Ve 4 isim için karar! Kulüp arıyor...
AĞIZ KURULUĞU NEDEN OLUR?
SUDA DOĞUM NEDİR?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CSKA'dan yeni Mert Hakan hamlesi! İşte o teklif CSKA'dan yeni Mert Hakan hamlesi! İşte o teklif 16:35
Jesus F.Bahçe'ye neden 'Evet' dedi? Arkadaşı açıkladı! Jesus F.Bahçe'ye neden 'Evet' dedi? Arkadaşı açıkladı! 16:30
Sörloth'ta işlem tamam! Bonservis bedeli... Sörloth'ta işlem tamam! Bonservis bedeli... 16:20
THY EuroLeague'de mücadele edecek 16 takım belli oldu! THY EuroLeague'de mücadele edecek 16 takım belli oldu! 16:08
VakıfBank'ta ayrılık resmen açıklandı! VakıfBank'ta ayrılık resmen açıklandı! 15:56
Büyükekşi resmen TFF başkan adayı oldu! Büyükekşi resmen TFF başkan adayı oldu! 15:50
Daha Eski
Antalyaspor yeni transferini açıkladı! Antalyaspor yeni transferini açıkladı! 15:45
F.Bahçe kombine fiyatlarını açıkladı F.Bahçe kombine fiyatlarını açıkladı 15:43
Galatasaray'dan Mesut Özil bombası! "Neden olmasın? Galatasaray'dan Mesut Özil bombası! "Neden olmasın? 15:33
Ruanda - Senegal maçı saat kaçta? Ruanda - Senegal maçı saat kaçta? 15:06
Hamamcıoğlu'dan De Zerbi ve Mancini açıklaması! Hamamcıoğlu'dan De Zerbi ve Mancini açıklaması! 14:54
Zambiya - Komorlar maçı saat kaçta? Zambiya - Komorlar maçı saat kaçta? 14:53