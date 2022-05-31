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Daha atletik ve hızlı bir takım

Futbol Plus’a konuşan Avcı: Biraz daha atlet, biraz daha hızlı, biraz daha hızlı düşünen bir takım oluşturmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
Daha atletik ve hızlı bir takım

Şampiyon Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Youtube kanalı Futbol Plus'ta Taner Karaman'a önemli açıklamalar yaptı. En yakın ulaşılabilir hedefin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu belirten başarılı hoca, "Gruplara kaldığımız an bir senelik bütçemizi karşılayacağız. 23-25 milyon euro'luk bütçe ile şampiyonlar olduk. Belki de en düşük bütçe ile şampiyon olan takımız. Bir seneyi kurtaracağız. Gruplara kalmamız. Hem ülke, hem şehir, hem kazanma deneyimi, hem ülke puanı adına çok önemli. Bütün hazırlığımız 17 Ağustos'ta oynayacağımız ilk play-off maçına yönelik. Geçen seneden daha iyi kadro kurmamız gerek. Biraz daha atlet, biraz daha hızlı, biraz daha hızlı düşünen bir takım oluşturmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak harika bir şey ve bunu başaracağız. Ekonomik olarak rahatlarız. Bu, kulübe birçok şey kazandıracaktır" dedi.

PENALTIYA ÇALIŞACAĞIZ

Adana Demir maçında su molası verildiğinde Ahmetcan'a 'Lütfen dikkatli ol. Bu duyguyu bu yaşta yaşacaksın. Harika bir şey bu. 2003 doğumlusun' dedim. İki dakika sonra terse giden adama iki defa üst üste vurdu. O anda şunu hissetti sanırım: 'Şampiyonluğu yaşıyorum. Bunu kaybetmeyeyim.' Bizim gibi hücum oynayan takımın 11 penaltı yaptırması üzerinde çalışacağız.

KIYMALI VE KAVURMALI PİDEYİ ÇOK SEVİYORUM

Kapalı kıymalı ve kavurmalı pideyi çok seviyorum. Hatta geçen gün Espiye'de bir pideciye gittim. Bir Karadeniz insanı olarak zaten kahvaltısı harika.

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