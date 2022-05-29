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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor transfer harekatına başladı! Ludwig Augustinsson, Kaan Ayhan, Cristian Ramirez...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fırtına, yıldız isimlerle takviye yaparak, devler liginde başarı hedefliyor. Abdullah Avcı, gelecek sezon için transfer raporunu sundu. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 17:30
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor transfer harekatına başladı! Ludwig Augustinsson, Kaan Ayhan, Cristian Ramirez...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Sezonda adeta Fırtına gibi esen Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.

Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, iç ve dış transferde adımlarını şimdiden atıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sonuç elde etmek isteyen Trabzonspor, yıldız isimleri gündemine aldı. Abdullah Avcı, özellikle deneyimli isimleri kadrosuna katmak istiyor. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler ve detayları...

İŞTE TRABZONSPOR'UN TRANSFER LİSTESİ

LUDWIG AUGUSTINSSON

Sol beke transfer yapmak isteyen Fırtına, bonservisi Sevilla'da bulunan Ludwig Augustinsson için harekete geçti. İspanyol basını 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapıldığını duyurdu.

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KAAN AYHAN

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde gündemdeki bölge stoper. Uzun süredir listede yer alan Kaan Ayhan için yeniden harekete geçilecek.

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CRISTIAN RAMIREZ

Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen bordo-mavililerde gündemde sol bek transferleri var. Bordo-mavililer hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'da gündeme gelen son isim ise Cristian Ramirez oldu.

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CELİL YÜKSEL

Bordo-mavililerin, Samsunspor ile birlikte Adanaspor'dan Celil Yüksel ile ilgilendiği iddia edildi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon turuncubeyazlı ekipte 35 maça çıktı. 4 gol atıp, 5 de asist gerçekleştirdi.

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