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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk yorumu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Trabzon günü etkinliklerine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Ağaoğlu, “Her zaman olduğu gibi yine bir araya geldiniz. Beni de davet ettiniz çağırdınız. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Yurdun her yerinde şampiyonluğumuz kutlanıyor. Büyük bir olgunlukla, örnek teşkil edecek şekilde şampiyonluk kutluyoruz." dedi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:08
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk yorumu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankara'da 29 Mayıs'a kadar sürecek olan Trabzon günleri etkinliklerine katıldı. Başkent Millet Bahçesi'nde Trabzon'a ait yöresel tatların ve kültürlerin sergilendiği alanları ziyaret eden Başkan Ağaoğlu, ardından da konser alanındaki sahneye çıkarak etkinliklere katılan vatandaşlara seslendi. Şampiyonluğun taraftarın desteğiyle geldiğini belirten Ağaoğlu şunları dedi:

"Her zaman olduğu gibi yine bir araya geldiniz. Beni de davet ettiniz çağırdınız. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Yurdun her yerinde şampiyonluğumuz kutlanıyor. Büyük bir olgunlukla, örnek teşkil edecek şekilde şampiyonluk kutluyoruz. Dört sene önce bu görevi bize verirken, biz sizlerden sadece sabır istemiştik. Hem sabır gösterdiniz hem destek verdiniz ve bugün bu noktaya geldik. Bundan daha öteye gitmemizi istiyorsanız lütfen bu sabrınızı ve desteğinizi eksik etmeyin. Bu desteğinizi sürdürdüğünüz sürece başaramayacağımız hiçbir mücadele yok."

Başkan Ağaoğlu, konuşmasının ardından Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya Trabzonspor forması hediye etti. Taraftarlarının önünde temsili şampiyonluk kupası da kaldıran Ağaoğlu, günün anısına katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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