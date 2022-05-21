Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro çalışmaları başladı. Fırtına'da öncelik sol bek transferi... Bordo-mavililer gündemine Ghislain Konan'ı aldı. Bu transfer olmazsa alternatif de hazır. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:25
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Süper Lig'de açık ara şampiyon olarak imza atan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak olan bordo-mavililer, gelecek sezon kadrosunu erken oluşturmak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Teknik direktör Abdullah Avcı gündeminde ise öncelikle sol bek transferi var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Yeni Asır'da yer alan habere göre listesinde iki isim bulunan Avcı, yönetimden Fransız ekibi Reims ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli Ghislain Konan ve Kasımpaşa'dan yerli yıldız Eren Elmalı'yı istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Yurt dışından birçok talibi olan Konan ile temasları sürdüren yönetim, buradan çıkacak sonuca göre de Eren'in transferine yoğunlaşacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Bu arada yönetim Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan kiralamak için de temaslara geçti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

GHISLAIN KONAN KİMDİR?

27 Aralık 1995 yılında Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Kariyerine ülkesinin takımlarından Mimosas'ın altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

2016'da Portekiz ekibi Guimaraes'e transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

2018'den bu yana da Fransız temsilcisi Reims'te forma giyiyor. Kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

EVREN EREN ELMALI KİMDİR?

7 Temmuz 2000'de İstanbul'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Kariyerine Kartalspor altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

2018'de Kasımpaşa altyapısına geçen Eren Elmalı, bir yıl sonra A takıma yükseldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

2019'da Silivrispor'a kiralanan genç sol bek, 2020'den bu yana Kasımpaşa'da forma giyiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Eren Elmalı'nın İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

DİĞER
Doğuma günler kala Hande Soral'dan beyazlar içinde hamilelik pozu! "Kuğu gibi Maşallah"
Masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranı bir anda çöktü! Enkazda bir diplomat öldü! Daha 3 ay olmuştu ama...
Olay sözler! "Böyle bir golün arkasına sığındı"
Beşiktaş'a transfer tavsiyesi! O isimleri önerdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!
Trabzonspor Florin Tanase için devrede
21 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜ | 21-27 Mayıs Süt Haftası nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Sütün faydaları nelerdir, neye iyi gelir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni Malatyaspor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! Yeni Malatyaspor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 11:50
Beşiktaş-Konyaspor maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Konyaspor maçının VAR'ı açıklandı! 11:32
Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim! Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim! 11:31
O mevkiye takviye istedi! Favori... O mevkiye takviye istedi! Favori... 11:25
Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul tarihi belli oldu! Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul tarihi belli oldu! 11:14
Reims - Nice maçı ne zaman? Reims - Nice maçı ne zaman? 10:58
Daha Eski
PSG - Metz maçı ne zaman? PSG - Metz maçı ne zaman? 10:54
Nantes - Etienne maçı ne zaman? Nantes - Etienne maçı ne zaman? 10:49
Marsilya – Strasbourg maçı ne zaman? Marsilya – Strasbourg maçı ne zaman? 10:45
Şok eleştiri! "Aklı fikri parada olan..." Şok eleştiri! "Aklı fikri parada olan..." 10:42
Lorient – Troyes maçı ne zaman? Lorient – Troyes maçı ne zaman? 10:41
Lille - Rennais maçı ne zaman? Lille - Rennais maçı ne zaman? 10:35