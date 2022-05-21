TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Yeni Asır'da yer alan habere göre listesinde iki isim bulunan Avcı, yönetimden Fransız ekibi Reims ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli Ghislain Konan ve Kasımpaşa'dan yerli yıldız Eren Elmalı'yı istedi.

Yurt dışından birçok talibi olan Konan ile temasları sürdüren yönetim, buradan çıkacak sonuca göre de Eren'in transferine yoğunlaşacak.