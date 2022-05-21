TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mesaisi! Favori Konan plase...

Süper Lig'de açık ara şampiyon olarak imza atan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.
Süper Lig'de açık ara şampiyon olarak imza atan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak olan bordo-mavililer, gelecek sezon kadrosunu erken oluşturmak istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı gündeminde ise öncelikle sol bek transferi var.
Yeni Asır'da yer alan habere göre listesinde iki isim bulunan Avcı, yönetimden Fransız ekibi Reims ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli Ghislain Konan ve Kasımpaşa'dan yerli yıldız Eren Elmalı'yı istedi.
Yurt dışından birçok talibi olan Konan ile temasları sürdüren yönetim, buradan çıkacak sonuca göre de Eren'in transferine yoğunlaşacak.
Bu arada yönetim Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan kiralamak için de temaslara geçti.
GHISLAIN KONAN KİMDİR?
27 Aralık 1995 yılında Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da dünyaya geldi.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Mimosas'ın altyapısında başladı.
2016'da Portekiz ekibi Guimaraes'e transfer oldu.
2018'den bu yana da Fransız temsilcisi Reims'te forma giyiyor. Kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
EVREN EREN ELMALI KİMDİR?
7 Temmuz 2000'de İstanbul'da dünyaya geldi.
Kariyerine Kartalspor altyapısında başladı.
2018'de Kasımpaşa altyapısına geçen Eren Elmalı, bir yıl sonra A takıma yükseldi.
2019'da Silivrispor'a kiralanan genç sol bek, 2020'den bu yana Kasımpaşa'da forma giyiyor.
Eren Elmalı'nın İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.