Trabzonspor'dan Serkan Asan ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi!

Trabzonspor, 2 yıldızı için sakatlık açıklaması yayınladı.



İşte o açıklama;



"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcularımız Serkan Asan ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol diz dış menisküsünde yırtık oluşan Serkan Asan bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Menisküsü tamir edilen futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi planlanmaktadır. Aynı karşılaşmada sol arka adalesinden sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün ise çekilen MR'ında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi."