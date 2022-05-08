Sürmen’den Koç’a cevap

Ali Sürmen, "Koç Ailesinin büyüğü rahmetli Vehbi Koç'un hayatını anlatan 'İmparator7' kitabını okuduğumda örnek alınacak bir başarı hikayesi vardı. Hakeza Koç ailesinin fertlerini, başta sayın Rahmi Koç olmak üzere saygın buluruz. Torun Ali Koç'un köklü bir kulübün başkanının ağırlığına yakışmayan söylemlerine cevap verilmiyor ise cevap verilme saygınlığını kaybetmesinden ve atalarına saygıdandır. Ancak Trabzonspor'un başarısına, Trabzonlu spor adamları ve siyasilere dil uzatması artık densizliğe ulaşmıştır. Koç ailesinin, bu şımarık ve şirazesi kaymış çocuklarının, yanlış yolda olduğunun bir an önce farkına varmasında fayda vardır" dedi.