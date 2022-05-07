Rekortmen şampiyon

Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor ile Akyazı'da 2-2 berabere kalarak Süper Lg'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, rekorları parçalamaya devam ediyor. Karadeniz devi, tarihinin en uzun liderlik serisini dün yakaladı. Bordo-mavililer, 1979- 1980'de 28 hafta boyunca zirvede kalmıştı. Ligin 9. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye kurulan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Hatay'da o rekoru egale etti. Kalan 2 maç sonunda da liderlik serisi 30 haftaya çıkacak. Bu da kırılması zor bir rekor olarak tarihe geçti.

G.SARAY'I SOLLAMAK İSTİYOR

Fırtına, başka bir rekorun da peşinde. Süper Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım G.Saray. Cimbom, 1987- 88'de 90 puanla mutlu sona ulaşıp, ikinci Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla en yakın takipçisi arasındaki en yüksek fark. Bitime 2 hafta kala şampiyon Trabzonspor, 2. F.Bahçe ile maç fazlasıyla puan farkını 10 yükseltti.

DIŞ SAHANIN DA KRALI FIRTINA

Şampiyon Trabzonspor bu sezon ligde hemen her alanda lider. Fırtına, bu yıl deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor. Dış sahada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 38 puanı hanesine yazdıran Karadeniz devi, bu alanda da zirvede.