Keşke meydanın dili olsa

Şampiyonlukkutlamaları hem ulusal hem de uluslararası platformlarda gündem oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "O gün keşke bu meydanın dili olsa da konuşsa. Burada 100 binin üzerinde insan kutlamalarda yer aldı" dedi. Şampiyonluğu Trabzon'daki meydanın yanı sıra başka yerlerde de kutladıklarını hatırlatan Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Stadyumda 10 binler vardı, Trabzon Millet Bahçesi'nde 20 binin üzerinde insan orada maçı izledi ve kutlamalarda bulundu. Bu şehrin her bir sokağında ve caddesinde, meydanında, yine 18 ilçemizin tamamında çok sayıda insan, 10 binler şampiyonluğu doyasıya kutladı. 81 ilde şampiyonluk kutlandı."

TRABZON'U DÜNYA TANIDI

Kutlamalarda hiçbir asayiş olayı ve taşkınlığın yaşanmadığına dikkati çeken Zorluoğlu, "Barış ve huzur içerisinde 100 binler bir arada eğlendi. Kutlamalar Trabzon'un hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımına da çok büyük katkılar sağladı" dedi.