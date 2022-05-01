Şampiyon Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı! 42 yıl sonra...

Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor , teknik direktör Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı. 536 günde şampiyonluğa ulaşan Avcı, Trabzonspor'da bu sevinci yaşayan 3'üncü teknik adam oldu.

Trabzonspor'da göreve başladığı dönemde 'Hem Trabzonspor'un hem de benim Türk futbolundan alacağımız var' sözleri ile göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, 536 günde bordo-mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Bordo mavili takımın başında kariyerinin en parlak günlerini yaşayan Avcı, takımının başında çıktığı toplam 76 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik sadece 8 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, Avcı'nın görevde olduğu dönemde Süper Kupa'yı da müzesine götürme başarısını gösterdi.