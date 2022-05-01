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Şampiyon Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı! 42 yıl sonra...

Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, Abdullah Avcı ile rekor üstüne rekor kırarken, yıllar süren kupa hasretine de son verdi. Öte yandan bordo mavililerde, sezona dair önemli istatistikler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 13:18
Şampiyon Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı! 42 yıl sonra...

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı. 536 günde şampiyonluğa ulaşan Avcı, Trabzonspor'da bu sevinci yaşayan 3'üncü teknik adam oldu.

Şampiyon Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı! 42 yıl sonra...

Trabzonspor'da göreve başladığı dönemde 'Hem Trabzonspor'un hem de benim Türk futbolundan alacağımız var' sözleri ile göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, 536 günde bordo-mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Bordo mavili takımın başında kariyerinin en parlak günlerini yaşayan Avcı, takımının başında çıktığı toplam 76 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik sadece 8 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, Avcı'nın görevde olduğu dönemde Süper Kupa'yı da müzesine götürme başarısını gösterdi.

Şampiyon Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı! 42 yıl sonra...

9'UNCU HAFTADAN İTİBAREN LİDER

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilkleri başardı. Ligin 9'uncu haftasından itibaren liderliği bırakmayan Avcı, kulüp tarihindeki, 1979-1980'deki 28 haftalık liderlik rekoru 42 yıl sonra bu sezon ligin bitimi ile birlikte kıracak. Trabzonspor bu sezon ligde sahasında oynadığı 18 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Şampiyon Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı! 42 yıl sonra...

3'ÜNCÜ TEKNİK ADAM

Trabzonspor'un efsane teknik direktörlerinden 4 şampiyonluk yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı ile 2 şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer'in ardından Avcı takımı şampiyon yapan 3'üncü teknik direktör olarak tarihe geçti.

Şampiyon Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı! 42 yıl sonra...

18 YERLİ OYUNCUNUN İLK TECRÜBESİ

Trabzonspor'da yerli oyuncularından kaptan Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Serkan Asan, Yusuf Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli ve Muhammet Taha Tepe kariyerlerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Şampiyon Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı! 42 yıl sonra...

5 YABANCI YILDIZIN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Bordo mavili takımın yabancı yıldızlarından Marek Hamsik, Bruno Peres, Jean Evrard Kouassi, Manolis Siopis, Tymoteusz Puchacz da futbol kariyerlerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan futbolcular oldu.

Şampiyon Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı! 42 yıl sonra...

12 OYUNCU DAHA ÖNCE YAŞAMIŞTI

Trabzonspor'un yabancı oyuncularından Andreas Cornelius FV Kopenhag'da 3, Antony Nwakaeme Hapoel Beer Sheva'da 3, Stefano Denswil Club Brugge'de 3 ve Ajax Amsterdam'ta 2, Edin Visca Zeljeznicar'da ve Medipol Başakşehir'de toplam 2, Anders Trondsen Rosenborg'da 2, Djaniny Semedo Santos Laguna'da 2, Vitor Hugo Sociedade Esportiva Palmeiras'ta 1, Anastasios Bakasetas Yunan ekibi AEK'da 1, Fode Koita Montpellier'de 1 ve Gervinho Lille'de 1 kez Lig şampiyonluğu mutluluğunu yaşamıştı. Bordo mavili takımın yerli oyuncularından Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı da Beşiktaş'ta 1'er kez şampiyonluk sevinci tatmıştı.

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