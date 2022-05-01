Akyazı efsanesi

Şampiyon Trabzonspor, iç sahada çok sert esiyor. Bordo-mavili takım, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 418 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi, tam anlamıyla destan yazdı. Karadeniz devi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, bu dönem de 18 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Böylece sahasındaki son 24 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Bu sezon sahasında yenilmeyen tek takım.